Шомуродов: Миранчук прислал приветственную смс. Приятно
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов ответил на вопрос, забьёт ли он больше голов в сезоне, чем российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
«Чтобы забить, сначала надо конкуренцию выиграть. У меня первая задача — закрепиться в составе. А с количеством голов уже потом определимся.
Списывался ли я с Миранчуком? Честно говоря, я с ним не знаком. Но здесь, возможно, и встретимся. Алексей прислал через агентов приветственную смс. Приятно, — цитирует Шомуродова Sport24.
Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
«Не забыл о нас». В «Ростове» объяснили, почему Шомуродов взял в «Дженоа» 61-й номер
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