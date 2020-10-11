Шомуродов: Миранчук прислал приветственную смс. Приятно

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов ответил на вопрос, забьёт ли он больше голов в сезоне, чем российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

«Чтобы забить, сначала надо конкуренцию выиграть. У меня первая задача — закрепиться в составе. А с количеством голов уже потом определимся.



Списывался ли я с Миранчуком? Честно говоря, я с ним не знаком. Но здесь, возможно, и встретимся. Алексей прислал через агентов приветственную смс. Приятно, — цитирует Шомуродова Sport24.

Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.