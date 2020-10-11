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Коутиньо: вернулся в «Барселону» с большим желанием. Хочу играть при каждой возможности

Коутиньо: вернулся в «Барселону» с большим желанием. Хочу играть при каждой возможности
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился эмоциями от возвращения в каталонский клуб, а также вспомнил о тренировках в «Баварии».

«В «Баварии» многое узнал о тяжёлой работе, они очень интенсивно тренируются. В итоге прибавил в физических кондициях. Теперь должен работать ещё больше, чтобы добиться успеха.

Очень хорошо провожу время. В минувшие сезоны я многого добился на личном и командном уровне, а это главное. Вернулся в Испанию с большим желанием. Хочу играть при каждой возможности, отдавая все силы команде", — цитирует Коутиньо Goal.

Бразильский полузащитник перешёл в стан «Барселоны» в 2018 году за € 145 млн. Действующий контракт 28-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года. Сезон-2019/2020 Коутиньо провёл в «Баварии» на правах аренды.

Коутиньо будет выступать за «Барселону» под 14-м номером
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