«ПСЖ» возобновил интерес к Криштиану Роналду

«Пари Сен-Жермен» планирует подписать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду летом 2021 года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб испытывает финансовые трудности, «ПСЖ» хочет воспользоваться положением и предложить Криштиану переехать во Францию. Несмотря на интерес парижан, португалец планирует доработать контракт до конца. Соглашение Роналду с «Ювентусом» рассчитано до 2022 года. Зарплата форварда — € 31 млн в год.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.