«Идол». Мбаппе опубликовал пост об игре с Роналду

21-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост в «Твиттере» об игре с 35-летним звёздным форвардом сборной Португалии (0:0) – Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА.
«Идол», — написал Мбаппе в «Твиттере», добавив эмодзи короны и козы, а также, прикрепив несколько совместных фото с Роналду, сделанных во время матча.
Публикация доступна в «Твиттере» Килиана Мбаппе.
В турнирной таблице 3-й группы по дополнительным показателям лидирует сборная Португалии, имея в своём активе 7 очков. На втором месте – сборная Франции (7), следом за ней располагается Хорватия (3), а замыкает турнирную таблицу группы – Швеция (0).
В 4-м туре Португалия дома встретится со Швецией, а Франция на выезде сыграет с Хорватией. Матчи состоятся 14 октября.
- 12 октября 2020
-
03:04
-
02:43
-
01:59
-
01:39
-
01:21
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:06
-
00:03
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:31
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:32