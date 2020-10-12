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«Идол». Мбаппе опубликовал пост об игре с Роналду

«Идол». Мбаппе опубликовал пост об игре с Роналду
Футбол / Лига наций УЕФА 0

21-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост в «Твиттере» об игре с 35-летним звёздным форвардом сборной Португалии (0:0) – Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА.

«Идол», — написал Мбаппе в «Твиттере», добавив эмодзи короны и козы, а также, прикрепив несколько совместных фото с Роналду, сделанных во время матча.

Публикация доступна в «Твиттере» Килиана Мбаппе.

В турнирной таблице 3-й группы по дополнительным показателям лидирует сборная Португалии, имея в своём активе 7 очков. На втором месте – сборная Франции (7), следом за ней располагается Хорватия (3), а замыкает турнирную таблицу группы – Швеция (0).

В 4-м туре Португалия дома встретится со Швецией, а Франция на выезде сыграет с Хорватией. Матчи состоятся 14 октября.

Франция и Португалия не выявили победителя в матче Лиги наций
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