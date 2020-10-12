Холанду потребовалось лишь 6 матчей за сборную Норвегии, чтобы оформить первый хет-трик

20-летний нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился несколькими в игре 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Румынии (4:0).

Как утверждает Squawka в «Твиттере», Холанду потребовалось лишь 6 матчей в составе сборной Норвегии, для того, чтобы отметиться своим первым хет-триком в составе национальной команды. При этом, источник отмечает, что в игре с Румынией Эрлинг нанёс больше ударов по воротам (7), чем отдал точных передач (6).

Эрлинг Холанд дебютировал в составе сборной Норвегии в сентябре 2019 года в матче со сборной Мальты (2:0). За 6 матчей за Норвегию на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей.

Сборная Норвегии в Лиге наций УЕФА занимает 2-е место в турнирной таблице 1-й группы Лиги B, уступая по дополнительным показателям сборной Австрии (по 6 очков).