Холанду потребовалось лишь 6 матчей за сборную Норвегии, чтобы оформить первый хет-трик

20-летний нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился несколькими в игре 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Румынии (4:0).
Как утверждает Squawka в «Твиттере», Холанду потребовалось лишь 6 матчей в составе сборной Норвегии, для того, чтобы отметиться своим первым хет-триком в составе национальной команды. При этом, источник отмечает, что в игре с Румынией Эрлинг нанёс больше ударов по воротам (7), чем отдал точных передач (6).
Эрлинг Холанд дебютировал в составе сборной Норвегии в сентябре 2019 года в матче со сборной Мальты (2:0). За 6 матчей за Норвегию на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей.
Сборная Норвегии в Лиге наций УЕФА занимает 2-е место в турнирной таблице 1-й группы Лиги B, уступая по дополнительным показателям сборной Австрии (по 6 очков).
- 12 октября 2020
-
03:04
-
02:43
-
01:59
-
01:39
-
01:21
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:06
-
00:03
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:31
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:32