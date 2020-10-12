Куман рассказал о причинах расставания с Суаресом и разговоре с Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман назвал причины расставания с 33-летним уругвайским нападающим Луисом Суаресом, перешедшим в мадридский «Атлетико», а также рассказал о разговоре с главной звездой сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Суарес нормально тренировался и хорошо работал. В конце концов, он принял решение уйти, но я сказал ему: «Если ты не покинешь «Барселону» по какой-либо причине, то ты по-прежнему останешься частью состава и сможешь доказать, что я был неправ по отношению к тебе».
Я хорошо к нему отношусь, но клуб почувствовал, что нам нужно омолодиться. Теперь это видно в команде. Играет Ансу Фати, ему 17 лет. У нас есть Педри, также 17 лет, который получает свои шансы. Рональд Араухо в возрасте 21 года. Тринкао, которому 20 лет, а также мы приобрели Сержиньо Деста, в возрасте 19 лет. Все они игроки будущего для «Барселоны».
Куман отметил, что он понимает разочарование Лионеля Месси и сообщил, что обсуждал с ним эту ситуацию.
«Если у вас есть кто-то в раздевалке, с которым вы, ваша жена и дети также общаетесь вне футбола, то такая реакция имеет смысл. Я также сказал это Месси:« Я понимаю, что вы разочарованы и думаете, что это позор, что он уходит, но это выбор клуба».
После подписания контракта с «Барселоной» я немедленно связался с Лео. Я пошел к нему домой и поговорил с ним о его будущем. Он ясно выразил свое недовольство. В конце концов, он остался, и с того момента, как он сказал: «Я пойду на это», он сделал всё, что я от него ожидал», — цитирует Кумана Goal.
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