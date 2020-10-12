Кудряшов — о матче с Турцией: должны были забивать два-три мяча

Защитник Фёдор Кудряшов дал оценку игре сборной России в матче третьего тура группового этапа с Турцией (1:1).

«Первый тайм получился, и мы должны были забивать два-три мяча, а не один. Забить не получилось, а во втором тайме турецкая команда перестроилась и смогла прибавить. Где-то мы отдали инициативу, а соперник очень качественно провёл второй тайм», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

33-летний Фёдор Кудряшов выступает в Турции за «Антальяспор».

После трёх туров в активе сборной России семь очков, команда Станислава Черчесова занимает первое место в своей группе. В следующем матче Лиги наций российская сборная сыграет с национальной командой Венгрии, эта встреча состоится 14 октября в Будапеште и начнётся в 21:45 мск.