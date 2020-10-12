«Ман Сити» потратил на нынешний состав больше всех в Европе, «Бавария» — на 15-м месте

CIES Football Observatory на своём сайте представила рейтинг клубов из топ-5 европейских лиг, потративших больше всех на свои нынешние составы.



Первое место занял «Манчестер Сити», став единственным клубом, преодолевшим отметку в € 1 млрд. В тройку вошли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». При этом действующий победитель Лиги чемпионов «Бавария» оказалась всего лишь на 15-й строчке.



Топ-15 рейтинга выглядит так:



1. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1,036 млрд

2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 888 млн

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 844 млн

4. «Барселона» (Испания) – € 826 млн

5. «Челси» (Англия) – € 763 млн

6. «Реал» (Испания) – € 708 млн

7. «Ливерпуль» (Англия) – € 666 млн

8. «Ювентус» (Италия) – € 594 млн

9. «Арсенал» (Англия) – € 590 млн

10. «Эвертон» (Англия) – € 504 млн

11. «Атлетико» (Испания) – € 483 млн

12. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 479 млн

13. «Наполи» (Италия) – € 467 млн

14. «Интер» (Италия) – € 439 млн

15. «Бавария» (Германия) – € 408 млн.