«Ман Сити» потратил на нынешний состав больше всех в Европе, «Бавария» — на 15-м месте

CIES Football Observatory на своём сайте представила рейтинг клубов из топ-5 европейских лиг, потративших больше всех на свои нынешние составы.
Первое место занял «Манчестер Сити», став единственным клубом, преодолевшим отметку в € 1 млрд. В тройку вошли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». При этом действующий победитель Лиги чемпионов «Бавария» оказалась всего лишь на 15-й строчке.
Топ-15 рейтинга выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1,036 млрд
2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 888 млн
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 844 млн
4. «Барселона» (Испания) – € 826 млн
5. «Челси» (Англия) – € 763 млн
6. «Реал» (Испания) – € 708 млн
7. «Ливерпуль» (Англия) – € 666 млн
8. «Ювентус» (Италия) – € 594 млн
9. «Арсенал» (Англия) – € 590 млн
10. «Эвертон» (Англия) – € 504 млн
11. «Атлетико» (Испания) – € 483 млн
12. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 479 млн
13. «Наполи» (Италия) – € 467 млн
14. «Интер» (Италия) – € 439 млн
15. «Бавария» (Германия) – € 408 млн.
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