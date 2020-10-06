Какие клубы в Европе потратили больше всех в летнее трансферное окно

В топ-5 европейских лиг закрылось летнее трансферное окно. Лидерами на рынке, естественно, были представители АПЛ, а самым щедрым – российский владелец «Челси» Роман Абрамович. Рассказываем о клубах, потративших на новичков больше остальных.

11. «Астон Вилла», 82 млн евро

Один из аутсайдеров чемпионата Англии прошлого сезона удачно вложился на трансферном рынке, исходя из старта в новом сезоне АПЛ – три победы в трёх матчах. По данным Transfermarkt, «Астон Вилла» потратила 82 млн на Олли Уоткинса («Брентфорд», 30,8 млн), Бертрана Траоре («Лион», 18,4 млн), Эмилиано Мартинеса («Арсенал», 17,6 млн) и Мэтти Кэша («Ноттингем Форест», 15,7 млн). Уоткинс сделал хет-трик в ворота «Ливерпуля», кроме того, чемпиону забил арендованный у «Челси» Росс Баркли. При этом «Астон Вилла» не заработала на продаже своих футболистов.

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10. «Арсенал», 86 млн

Лондонский клуб попал в топ-10 в последний день трансферного окна, выкупив у «Атлетико» Томаса Парти за 50 млн евро. Также «Арсенал» потратил средства на Габриэля («Лилль», 26 млн), Пабло Мари («Фламенго», 8 млн) и Рунара Рунарссона («Дижон», 2 млн). Виллиан и Седрик Соареш подписали контракты с «канонирами» на правах свободных агентов. Скорее всего, Микель Артета доволен работой на трансферном рынке, хотя решение отпустить в «Астон Виллу» голкипера Мартинеса кажется ошибкой. Как раз вырученные за аргентинца 17,6 млн и составили всю прибыль «Арсенала» от продажи игроков.

9. «Атлетико», 90 млн

В чём «Атлетико» в этом сезоне точно опередит соседей и конкурентов из «Реала», так это в тратах на новичков. Правда, Альваро Мората, за которого мадридский клуб по договорённости с «Челси» заплатил в июле 56 млн евро, не пригодится Диего Симеоне. Форварда уже отдали в аренду «Ювентусу» за 10 млн. Помимо того, «Атлетико» выкупил Янника Карраско у «Далянь Про» за 27 млн и забрал вратаря хорватского «Локомотива» Иво Грбича за 7 млн. Ещё на правах свободного агента пришёл из «Барселоны» Луис Суарес. С другой стороны, «Атлетико» на арендах и продажах заработал 72,8 млн.

8. «Интер», 97 млн

Антонио Конте продолжает строить команду, которая должна будет сбросить с трона дорогой его сердцу «Ювентус». В это трансферное окно миланскому клубу пришлось заплатить за Ашрафа Хакими («Реал», 40 млн), Николо Бареллу («Кальяри», 25 млн), Стефано Сенси («Сассуоло», 20 млн), Андреа Пинамонти («Дженоа», 8 млн), Дариана Малеса («Люцерн», 2 млн) и Александра Коларова («Рома», 1,5 млн). Артуро Видаль и арендованный ранее Алексис Санчес достались «Интеру» свободными агентами, а Маттео Дармиан приобретён на правах аренды у «Пармы». Команда Конте стартовала с 10 голов в трёх турах Серии А, но с «Лацио» в Риме сыграла только вничью. Получил «Интер» от сделок на рынке 83,7 млн.

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6-7. «Тоттенхэм», 98 млн

Владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви умеет считать деньги, но Жозе Моуринью так же хорошо умеет добиваться нужных ему трансферов. «Шпоры» потратили почти 100 млн на усиление состава! У «Бетиса» выкуплен Джовани Ло Чельсо (32 млн), пришли Серхио Регилон («Реал», 30 млн), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон», 16,8 млн) и Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Саутгемптон», 16,6 млн). Вдобавок Джо Харт подписан свободным агентом, а Гарет Бэйл и Карлос Винисиус арендованы. Особый интерес вызывает возвращение Бэйла, однако его дебют отложен из-за травмы. А вот заработать «Тоттенхэму» удалось лишь 13,3 млн.

6-7. «Бенфика», 98 млн

Удивительно видеть в этой подборке «Бенфику», которая славится умением продавать, а не покупать. Однако ради возвращения тренера Жорже Жезуша португальский клуб согласился подкорректировать свою философию. Новичками «орлов» стал Дарвин Нуньес («Альмерия», 24 млн), Эвертон («Гремио», 20 млн), Педриньо («Коринтианс», 18 млн), Лука Вальдшмидт («Фрайбург», 15 млн), Николас Отаменди («Манчестер Сити», 15 млн), Жилберто («Флуминенсе», 3 млн), Жан-Клер Тодибо («Барселона», аренда за 2 млн), Элтон Лейте («Боавишта», 1,5 млн) и экс-игрок «Тоттенхэма» Ян Вертонген на правах свободного агента. Тем не менее «Бенфика» пролетела мимо Лиги чемпионов. Трансферы «на выход» принесли ей меньше – 76,4 млн.

5. «Лидс», 105 млн

Марсело Бьелса согласился продлить контракт с «Лидсом» при условии, что вернувшаяся в АПЛ команда получит солидное усиление. Руководители клуба не пожалели внушительную сумму, чтобы удовлетворить все трансферные желания аргентинского тренера. Пришли в «Лидс», либо были выкуплены после аренд Родриго Морено («Валенсия», 30 млн), Диего Льоренте («Реал Сосьедад», 20 млн), Элдер Кошта («Вулверхэмптон», 17,7 млн), Рафинья («Ренн», 17 млн), Робин Кох («Фрайбург», 13 млн), Иллан Меслье («Лорьян», 6,5 млн), а также Джо Гелхардт («Уиган», 1 млн). Сами «павлины», как и «Астон Вилла», никого не продали.

4. «Ювентус», 110 млн

В «Ювентусе» в отличие от «Интера» преодолели психологически важный рубеж в 100 млн евро. Новый тренер Андреа Пирло получил в своё распоряжение пятерых игроков – Артура («Барселона», 72 млн), Роландо Мандрагору («Удинезе», 10,7 млн), Альваро Морату (аренда у «Атлетико» за 10 млн), Уэстона Маккенни (аренда у «Шальке» за 4,5 млн) и Стефано Гори («Пиза», 3 млн). Самый дорогой из новичков Артур, как ни удивительно, пока не проходит в основу. Продажа своих футболистов пополнила бюджет «Ювентуса» на 96,5 млн.

3. «Барселона», 124 млн

«Барселона» – единственный клуб из этого списка, чьи траты на новичков не превысили дохода от трансферной деятельности. Каталонцы оставили на рынке 124 млн евро, а заработали – 126,5 млн. Сине-гранатовые приобрели Миралема Пьянича («Ювентус», 60 млн), Франсиску Тринкана («Брага», 31 млн), Серджино Деста («Аякс», 21 млн), Матеуса Фернандеса («Палмейрас», 7 млн) и Педри («Лас-Пальмас», 5 млн). Впрочем, пока результат делает старая гвардия во главе с Лионелем Месси, которого «Барса» не захотела продавать, а новички имеют минимум игрового времени.

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2. «Манчестер Сити», 156 млн

Вы будете смеяться, но «Манчестер Сити» умудряется не нарушать финансового фэйр-плей, продолжая тратить бешеные деньги на рынке. В летнее трансферное окно улетели 156 млн (в евро) на Рубена Диаша («Бенфика», 68 млн), Натана Аке («Борнмут», 45,3 млн), Феррана Торреса («Валенсия», 23 млн), Пабло Морено («Ювентус», 10 млн), Яна Коуто («Куритиба», 6 млн) и Иссу Каборе («Мехелен», 4,5 млн). Последние трое молодые, неизвестные широкому кругу болельщиков игроки. Морено с Коуто отданы в аренду «Жироне». Трансферы «на выход» позволили «Манчестер Сити» заработать 60 млн евро.

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1. «Челси», 247 млн

Клуб Абрамовича – чемпион летнего рынка с большим отрывом. «Челси» долго «копил деньги», не брал новичков, прежде всего, из-за трансферного бана. В результате теперь лондонцы смогли вложиться в покупки Кая Хаверца («Байер», 80 млн), Тимо Вернера («РБ Лейпциг», 53 млн), Бена Чилвела («Лестер», 50,2 млн), Хакима Зиеша («Аякс», 40 млн), Эдуарда Менди («Ренн», 24 млн) и подписать свободным агентом финалиста Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Тьяго Силву. Но новичкам нужно время на адаптацию, а стартовал «Челси» с двух побед в четырёх турах АПЛ. Лондонский клуб заработал на продажах 76 млн.