«Манчестер Сити» интересуется Тальяфико

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.



По информации источника, в услугах Тальяфико заинтересован «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» давно наблюдают за аргентинским защитником, но не могут договориться о сумме трансфера с амстердамским клубом. «Манчестер Сити» предлагает за Тальяфико € 20 млн, а «Аякс» намерен выручить о продажи не менее € 25 млн. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Лестер Сити» и «Барселона».

Тальяфико выступает за амстердамский «Аякс» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский защитник принял участие в 3 матчах чемпионата Нидерландов, однако не сумел отметиться результативными действиями.