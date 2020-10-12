France Football номинировал 20 игроков на звание лучшего опорника в истории

Французское издание France Football номинировало 20 футболистов на звание лучшего опорного полузащитника в истории.



В список претендентов на почётную награду вошли Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серхио Бускетс и Хосеп Гвардиола (оба — Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Неескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Хави (Испания).

Единственный действующий игрок из этого списка — 32-летний Бускетс, выступающий за «Барселону».