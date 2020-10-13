Икер Касильяс: «Порту» дал мне то, что, возможно, в «Реале» я бы не получил

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.
«Настал момент, когда я больше не чувствовал себя так комфортно в «Реале». Мне нужно было дышать, искать свежий воздух. «Порту» дал мне то, что, возможно, в «Реале» я бы не получил. Мне это понравилось», — приводит слова Касильяса Sport.es.
Напомним, 4 августа испанец объявил о завершении профессиональной карьеры. Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» завоевал 18 трофеев, пять раз становился чемпионом Испании, а также завоевал два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
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