«Вместе на поле и за его пределами». Роналду сделал селфи со сборной Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал селфи со сборной Португалии.

«Вместе на поле и за его пределами», — подписал фото капитан национальной команды.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Роналду.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций Португалия — Швеция состоится завтра, 14 октября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная Португалии набрала 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Швеция (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции (7) и Хорватии (3).

Криштиану достиг отметки 100 голов за сборную и стал вторым футболистом в истории с подобным достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 мячей.