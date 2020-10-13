«Вместе на поле и за его пределами». Роналду сделал селфи со сборной Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал селфи со сборной Португалии.
«Вместе на поле и за его пределами», — подписал фото капитан национальной команды.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Роналду.
Матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций Португалия — Швеция состоится завтра, 14 октября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная Португалии набрала 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Швеция (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции (7) и Хорватии (3).
Криштиану достиг отметки 100 голов за сборную и стал вторым футболистом в истории с подобным достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 мячей.
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