В РПЛ ответили на идею убрать сетки с трибун стадионов в России

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин высказался об идее убрать сетки с трибун на стадионах.



«Что касается плюсов, сетка препятствует возможности выброса в игровую зону посторонних предметов. Также при наличии сетки проблематично выбежать в игровую зону и помешать проведению матча. Немаловажно, что сетки являются «щитом» для мячей, летящих в сторону трибун. Минус тоже есть. Сетка незначительно ухудшает просмотр матча. Но всё-таки приоритет – это безопасность.



Сетки должны устанавливаться там, где они реально нужны для обеспечения безопасности. Это прерогатива администрации стадиона и клуба. На наш взгляд, их целесообразно ставить за воротами», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Фанатов в России держат за #. Может, избавимся от этого убожества? Телингатер против сеток.