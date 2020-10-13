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В РПЛ ответили на идею убрать сетки с трибун стадионов в России

В РПЛ ответили на идею убрать сетки с трибун стадионов в России
Футбол / РПЛ 0

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин высказался об идее убрать сетки с трибун на стадионах.

«Что касается плюсов, сетка препятствует возможности выброса в игровую зону посторонних предметов. Также при наличии сетки проблематично выбежать в игровую зону и помешать проведению матча. Немаловажно, что сетки являются «щитом» для мячей, летящих в сторону трибун. Минус тоже есть. Сетка незначительно ухудшает просмотр матча. Но всё-таки приоритет – это безопасность.

Сетки должны устанавливаться там, где они реально нужны для обеспечения безопасности. Это прерогатива администрации стадиона и клуба. На наш взгляд, их целесообразно ставить за воротами», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Фанатов в России держат за #. Может, избавимся от этого убожества?
Телингатер против сеток.
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