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Спортивный директор «Зенита» Рибалта может вернуться в «Ювентус»

Спортивный директор «Зенита» Рибалта может вернуться в «Ювентус»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Il Messaggero.

По информации источника, руководство «старой синьоры» может расстаться с действующим спортивным директором Фабио Паратичи. Рибалта фигурирует среди приоритетных вариантов для клуба.

Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары».

В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет. В этот период туринский клуб осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков. До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед».

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