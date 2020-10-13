Черчесов: стараемся вызывать игроков, которые могут сыграть в сборной на разных позициях

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходил анализ встречи с Турцией (1:1) и подготовка к матчу с Венгрией, а также о принципах вызова игроков в национальную команду.

«Проанализировали наш тяжёлый и интересный матч с Турцией. Фрагменты команде не показывали, изучали в общих словах и нюансах. Не было времени, потому что вчера уже начали готовиться к Венгрии. Это будет уже третий матч. Второй матч с Турцией был более интенсивным, чем первый со Швецией. Завтра сделаем всё возможное, чтобы выступить на том же уровне.

И до вызова мы имеем круг кандидатов, которые претендуют на попадание на сбор. Кто-то из-за травмы выбывает, теперь коронавирус добавился. Надо ещё шире смотреть на вещи. Мы стараемся по максимуму иметь игроков, которые могут играть на разных позициях без потери качества. Как на этом сборе. Кудряшов из левого защитника превратился в левого центрального, Миранчук может сыграть слева, в центре, справа. Кузяев превратился в левого вингера. Мы по этому принципу собираем команду, теперь это ещё больше выходить на первый план", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.