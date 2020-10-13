Кариус: Клопп — один из лучших тренеров в мире. Он всегда был честен со мной

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, в настоящее время выступающий на правах аренды за берлинский «Унион», рассказал об отношениях с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.



«Клопп всегда был честен со мной. Он говорит тебе прямо, каково твоё положение. У нас всегда были хорошие отношения, никаких проблем. Успехи Юргена говорят сами за себя. Сейчас он — один из лучших тренеров в мире.



Клопп сказал, что переход в «Унион» будет хорошим шагом и что здесь я получу шанс проявить себя и показать всем, что я на самом деле хороший вратарь», — приводит слова Кариуса Kicker.



Кариус перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Майнца», в составе которого выступал с начала профессиональной карьеры. В 2018 году Лорис ушёл в двухлетнюю аренду в «Бешикташ». В минувшее трансферное окно 27-летний голкипер отправился за игровой практикой в «Унион».

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