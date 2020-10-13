В «Локомотиве» отреагировали на заявление спортдиректора «Тамбова» об аренде Жалолиддинова

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал заявление спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, который ранее сообщил об аренде полузащитника «железнодорожников» Жасурбека Жалолиддинова, а также рассказал, что московский клуб продолжит платить игроку зарплату.



«Видел заявление коллеги Худякова. Думаю, он допустил неточность, объявив финансовые взаимоотношения между «Локо» и «Тамбовом». Уходя в аренду, игрок увольняется из одного клуба и трудоустраивается в другой. Футболисты такого уровня приравниваются к высококвалифицированными специалистам, уровень заработной платы установлен законом РФ. Поэтому, считаю, была опубликована не совсем корректная интерпретация комментария.

Но суть не в финансах, у Жасура появляется возможность получить игровую практику. Думаю, мы увидим его на поле уже в ближайших турах. Парень молодой, заряженный, он хочет показать всё, на что способен. У него долгосрочный контракт, он в семье «Локомотива», — сказал Лосюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.