В «Ювентусе» выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Тренер «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт туринского клуба. Результат теста тренера на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
«В соответствии с регламентом и протоколом с этого момента команда находится в фидуциарной изоляции. Это позволит игрокам, которые не заразились коронавирусом, проводить регулярные тренировки, но не контактировать с людьми за пределами команды. Клуб находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения», — говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Сообщалось, что футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
- 13 октября 2020
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