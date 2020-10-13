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В «Ювентусе» выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

В «Ювентусе» выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Футбол / Италия 0

Тренер «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт туринского клуба. Результат теста тренера на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«В соответствии с регламентом и протоколом с этого момента команда находится в фидуциарной изоляции. Это позволит игрокам, которые не заразились коронавирусом, проводить регулярные тренировки, но не контактировать с людьми за пределами команды. Клуб находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Сообщалось, что футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.

Криштиану Роналду заразился коронавирусом
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