В «Ювентусе» выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Тренер «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт туринского клуба. Результат теста тренера на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«В соответствии с регламентом и протоколом с этого момента команда находится в фидуциарной изоляции. Это позволит игрокам, которые не заразились коронавирусом, проводить регулярные тренировки, но не контактировать с людьми за пределами команды. Клуб находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Сообщалось, что футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.