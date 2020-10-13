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Денис Макаров: было приятно дебютировать за молодёжную сборную в решающем матче

Денис Макаров: было приятно дебютировать за молодёжную сборную в решающем матче
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник молодёжной сборной России Денис Макаров прокомментировал победу команды в матче отборочного турнира Евро-2021 с командой Латвии (4:1).

«Приятно провести дебютный матч за сборную, тем более в решающей игре — выходе на Евро. Эмоции очень позитивные, я действительно рад. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне, и команде, что помогли адаптироваться здесь. Я очень рад, всё вышло круто.

Верил ли я в такой сценарий? Я, конечно, знал, что должен быть шанс, я же сюда не просто так ехал. Поэтому ещё раз хочу сказать спасибо всем ребятам и тренерскому штабу и поздравить с выходом на Евро, это очень важно для нас.

У латвийцев хорошая, крепкая команда, но им чуть не хватает мастерства, над этим надо работать.

Всем передаю привет, поздравляю с выходом на Евро. Ура!» — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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