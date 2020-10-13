Соболев рассказал, как Дзагоев не дал ему автограф

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в детстве он просил автограф у полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, но получил отказ.

«Я был не сказал, что в детстве у меня был любимый игрок в сборной России. Но помню забавный момент. Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы. Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит, в другой раз. И ушёл. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись», — приводит слова Соболева «Российская газета».

30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. 23-летний Соболев играет за «Спартак» с 2020 года.