Чеферин: УЕФА следит за конфликтом в Нагорном Карабахе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением о вооружённом конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Честно говоря, мы всё ещё следим за этим конфликтом. Мы особо не вдавались в подробности, так как не являемся политической организацией. Мы не хотим ввязываться в политическую борьбу. Но это острыйвопрос, и я исренне надеюсь, что он скоро разрешится мирным путем. Может ли УЕФА заменить место проведения Евро-2020 в этом случае? Я не говорю об этом случае, но теоретически мы могли бы провести Евро в двенадцати странах, в одиннадцати странах, в десяти странах, в трех странах или в одной. Мы можем делать то, что хотим. Проблема в том, что для проведения турнира в текущем формате уже всё готово. Что-то менять прямо сейчас — это огромные усилия», — сказал Чеферин в эфире ARD.

Столица Азербайджана Баку — один из городов, в которых должен состояться чемпионат Европы.