Лаутаро — первый с 2016 года игрок сборной Аргентины кроме Месси, забивший в отборе ЧМ

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес забил мяч в ворота сборной Боливии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, впервые с 2016 года в отборочном турнире чемпионата мира за аргентинскую сборную забил кто-то, кроме Лионеля Месси. В ноябре 2016-го это удалось Лукасу Пратто и Анхелю ди Марии в матче со сборной Колумбии (3:0).

После матча с командой Колумбии сборная Аргентины провела семь матчей в квалификационных турнирах чемпионатов мира (до встречи с Боливией). В этих матчах аргентинцы забили шесть голов – пять из них записал на свой счёт Лионель Месси, ещё один мяч – это гол в свои ворота в игре со сборной Венесуэлы.