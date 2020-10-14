Лаутаро — первый с 2016 года игрок сборной Аргентины кроме Месси, забивший в отборе ЧМ
Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес забил мяч в ворота сборной Боливии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Таким образом, впервые с 2016 года в отборочном турнире чемпионата мира за аргентинскую сборную забил кто-то, кроме Лионеля Месси. В ноябре 2016-го это удалось Лукасу Пратто и Анхелю ди Марии в матче со сборной Колумбии (3:0).
После матча с командой Колумбии сборная Аргентины провела семь матчей в квалификационных турнирах чемпионатов мира (до встречи с Боливией). В этих матчах аргентинцы забили шесть голов – пять из них записал на свой счёт Лионель Месси, ещё один мяч – это гол в свои ворота в игре со сборной Венесуэлы.
Аргентина победила Боливию в квалификации ЧМ-2022
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