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Геркус: договор «Спартака» с Мозесом подписан. Остаются непонятки с агентством игрока

Геркус: договор «Спартака» с Мозесом подписан. Остаются непонятки с агентством игрока
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал задержку с переходом полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».

«Что там с Виктором Мозесом? Устали ждать. По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» всё утрясли, остаются непонятки между Wasserman – агентством игрока и «Спартаком».

Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее – о налогообложении. Ещё точнее – об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра», — написал Геркус в своём «телеграме».

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

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