Геркус: договор «Спартака» с Мозесом подписан. Остаются непонятки с агентством игрока

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал задержку с переходом полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».



«Что там с Виктором Мозесом? Устали ждать. По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» всё утрясли, остаются непонятки между Wasserman – агентством игрока и «Спартаком».



Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее – о налогообложении. Ещё точнее – об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра», — написал Геркус в своём «телеграме».



В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

Угрозы срыва трансфера Мозеса в «Спартак» нет, несмотря на задержки с медосмотром