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Дубль Жоты принёс сборной Португалии крупную победу в матче со Швецией

Дубль Жоты принёс сборной Португалии крупную победу в матче со Швецией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Португалии на своём поле разгромила команду Швеции со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч сербская бригада арбитров под руководством Срджана Йовановича, ассистировали судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Счёт был открыт в первом тайме — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Бернарду Силва, ему ассистировал Диогу Жота. В концовке тайма преимущество португальской национальной команды увеличил Жота с передачи Жоау Канселу. На 72-й минуте Жота довёл счёт до крупного, оформив дубль с паса Вильяма Карвалью.

Португалия, набрав 10 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Швеция (0) — на 4-м месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Силва – 21'   2:0 Жота – 44'   3:0 Жота – 72'
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