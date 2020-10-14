Дубль Жоты принёс сборной Португалии крупную победу в матче со Швецией
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Португалии на своём поле разгромила команду Швеции со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч сербская бригада арбитров под руководством Срджана Йовановича, ассистировали судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович.
Счёт был открыт в первом тайме — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Бернарду Силва, ему ассистировал Диогу Жота. В концовке тайма преимущество португальской национальной команды увеличил Жота с передачи Жоау Канселу. На 72-й минуте Жота довёл счёт до крупного, оформив дубль с паса Вильяма Карвалью.
Португалия, набрав 10 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Швеция (0) — на 4-м месте.
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