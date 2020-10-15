Черчесов: сборная России на первом месте начала этот сбор – на первом и закончила

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение о предстоящих матчах в Лиге наций УЕФА со сборными Сербии и Турции.

«Сложно планировать что-то касательно турнирной стратегии. Нас ждут два тяжёлых матча с Сербией и Турцией. Самое главное, чтобы игроки, на которых мы рассчитываем, были здоровы и готовы. Мы на первом месте начали этот сбор — на первом и закончили. Планировали набрать больше очков, но повторюсь, планировать на таком уровне — легкомысленно. Все команды максимально отдаются в каждой игре», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. У ближайшего преследователя в лице сборной Венгрии – 7 очков.



Напомним, что в заключительной международной паузе в 2020 году сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Молдовы (12 ноября) и две встречи в Лиге наций УЕФА – с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).