Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Никола Влашич прокомментировал третье поражение Хорватии в четырёх турах Лиги наций

Никола Влашич прокомментировал третье поражение Хорватии в четырёх турах Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал исход матча национальной команды с Францией в 4-м туре Лиги наций.

Встреча состоялась накануне, 14 октября, в Загребе. Гости вышли вперёд на 8-й минуте благодаря голу нападающего Антуана Гризманна. Во втором тайме, на 64-й минуте, Влашич сравнял счёт. Успех Франции принёс форвард Килиан Мбаппе, поразивший ворота соперника на 79-й минуте.

«Мы плохо начали. Пропустили быстрый гол, но затем вернулись в игру и даже владели инициативой. Мы не заслужили поражения», — приводятся слова Влашича на официальном сайте УЕФА.

Для сборной Хорватии это поражение стало третьим в четырёх турах нынешнего розыгрыша Лиги наций. Ранее команда проиграла Португалии (1:4), а также Франции в гостях (2:4). Победить хорватам удалось лишь Швецию (2:1).

Камавинжа повторил в сборной Франции достижение 110-летней давности
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020