Никола Влашич прокомментировал третье поражение Хорватии в четырёх турах Лиги наций

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал исход матча национальной команды с Францией в 4-м туре Лиги наций.



Встреча состоялась накануне, 14 октября, в Загребе. Гости вышли вперёд на 8-й минуте благодаря голу нападающего Антуана Гризманна. Во втором тайме, на 64-й минуте, Влашич сравнял счёт. Успех Франции принёс форвард Килиан Мбаппе, поразивший ворота соперника на 79-й минуте.



«Мы плохо начали. Пропустили быстрый гол, но затем вернулись в игру и даже владели инициативой. Мы не заслужили поражения», — приводятся слова Влашича на официальном сайте УЕФА.



Для сборной Хорватии это поражение стало третьим в четырёх турах нынешнего розыгрыша Лиги наций. Ранее команда проиграла Португалии (1:4), а также Франции в гостях (2:4). Победить хорватам удалось лишь Швецию (2:1).

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