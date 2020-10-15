Ушедший из «Арсенала» в аренду Гюэндузи заразился коронавирусом
Полузащитник «Герты» Маттео Гюэндузи, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
21-летний футболист прошёл тест на инфекцию после возвращения из расположения молодёжной сборной Франции и получил положительный результат. Маттео отправился на карантин на 10 дней. Отмечается, что он переносит вирус без симптомов и чувствует себя хорошо.
Гюэндузи перешёл в «Герту» из «Арсенала» на правах аренды в минувшее трансферное окно. За лондонский клуб хавбек выступает с 2018 года, а до этого защищал цвета «Лорьяна». В сборные Франции различных возрастных категорий вызывается с 2016 года. В нынешнем сезоне Маттео ещё не провёл ни одного матча на клубном уровне.
- 15 октября 2020
-
13:00
-
12:38
-
12:36
-
12:22
-
12:17
-
12:01
-
11:58
-
11:53
-
11:33
-
11:26
-
11:12
-
11:08
-
10:37
-
10:37
-
10:09
-
09:56
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:25
-
09:22
-
08:36
-
08:30
-
07:01
-
06:15
-
05:26
-
04:16
-
03:59
-
03:36
-
01:40
-
01:31
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
Партнерский контент