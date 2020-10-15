Ушедший из «Арсенала» в аренду Гюэндузи заразился коронавирусом

Полузащитник «Герты» Маттео Гюэндузи, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



21-летний футболист прошёл тест на инфекцию после возвращения из расположения молодёжной сборной Франции и получил положительный результат. Маттео отправился на карантин на 10 дней. Отмечается, что он переносит вирус без симптомов и чувствует себя хорошо.



Гюэндузи перешёл в «Герту» из «Арсенала» на правах аренды в минувшее трансферное окно. За лондонский клуб хавбек выступает с 2018 года, а до этого защищал цвета «Лорьяна». В сборные Франции различных возрастных категорий вызывается с 2016 года. В нынешнем сезоне Маттео ещё не провёл ни одного матча на клубном уровне.