Кашшаи: несмотря на отсутствие нескольких судей, в РФС не думали приглашать иностранцев

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о случаях заражения коронавирусом среди арбитров в России.



«К сожалению, COVID усложняет жизнь каждому, футболисты и арбитры – не исключение. В нынешнем списке из 58 арбитров, работающих на матчах РПЛ, двое судей и трое ассистентов судьи получили положительный результат тестов. Ещё у двух помощников результаты теста подозрительные, они требуют дополнительной проверки в течение ближайших 1-2 дней. Все наши судьи должны соблюдать медицинский протокол, но, несмотря на настороженность в этом вопросе, заразиться может любой. А перед возвращением к работе судьи должны не только получить два отрицательных теста на COVID, но и пройти медицинское обследование в спортивном диспансере. Мы хотим избежать дальнейших возможных проблем с их здоровьем.



Можно ли ждать возвращения Карасёва, Москалёва и Ширяева к матчам РПЛ в 12-м туре? Я на связи с судьями, и, конечно, мы ждём их возвращения, но главное – это их здоровье. Сейчас они должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Я надеюсь, что скоро мы снова увидим их на поле, но точных сроков их возвращения к работе я назвать не могу, ведь у каждого болезнь протекает по-своему.



Несмотря на отсутствие нескольких опытных арбитров из-за коронавируса, проблем с назначением судей на матчи РПЛ у нас не было, да и не могло быть – пул арбитров достаточно большой. Так что в РФС не думали приглашать иностранных судей – мы доверяем своим. Да, поиск новых лиц ведётся, в том числе и в ФНЛ, но пересмотр категорий арбитров мы сделаем только в конце декабря – начале января. Хотя новое лицо вы и так могли заметить – Евгений Кукуляк с 2019 года имел теоретическое право работать на матчах РПЛ, но на практике он провёл свои первые матчи в лиге только несколько недель назад. И пока мы довольны его работой», — сказал Кашшаи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кашшаи: планировали вернуть Казарцева в РПЛ, его работа в ФНЛ была выдающейся