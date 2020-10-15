Семак: «Зенит» хотел усилить немножко другие позиции, но не получилось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу клуба на трансферном рынке во время летнего окна.

«Конечно, думал над изменением тактической схемы, учитывая новые трансферы. Нет смысла приглашать игроков, если нет понимания, как их использовать. Мы всё-таки хотели усилить немножко другие позиции, но не получилось. Быстро переключились на то, что сможем сделать. Исходя из совершённых трансферов, будем встраивать игроков в нашу систему.

В любом случае и Вендел, и Далер нужны нашей команде. Это шаг вперёд. Качество игры «Зенита» будет улучшаться. В среднесрочной перспективе мы понимаем, как нам нужно усиливаться", — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.