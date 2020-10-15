Комиссия РФС: судья ошибочно удалил хавбека «Рубина» Йевтича в матче с «Ахматом»

Пресс-служба РФС опубликовала решение экспертно-судейской комиссии по эпизоду матча 10-го тура «Рубин» — «Ахмат» (1:1).



«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалёва в эпизоде с удалением игрока Дарко Йевтича на 68-й минуте матча. Решение комиссии: судья ошибочно удалил игрока «Рубина».

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия футболиста «Рубина» Дарко Йевтича носили характер неосторожности. Движение рукой в район плеча и груди, выполненное для оттеснения соперника и сохранения контроля над мячом, не представляет опасности игроку «Ахмата» и должно быть наказано только технической санкцией — штрафным ударом», — сообщает пресс-служба РФС.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва (Воронеж), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).