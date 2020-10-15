«Перспективный форвард». СКА показал, как Баста исполняет пенальти

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, принял участие в тренировке СКА Ростов-на-Дону.
Пресс-служба ростовской команды выложила в «Твиттере» видео, как Баста исполняет пенальти. Певцу удалось реализовать 11-метровый с третьей попытки. «Перспективный форвард», — говорится в сообщении клуба.
Ростовский СКА, набрав 21 очко в 10 турах, занимает третье место в турнирной таблице зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги. Лидером соревнований является «Кубань Холдинг» (25).
Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону в 2019 году. Певец закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. С сезона-2019/2020 поддержку клубу оказывают дочерняя компания корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.
- 15 октября 2020
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