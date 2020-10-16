Бактиёр Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила, что 22-летний казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов признан болельщиками «армейцев» лучшим игроком команды в сентябре.
По итогам голосования среди болельщиков красно-синих, проходившем на официальном сайте клуба, Бактиёр набрал 37% голосов. Вторым стал Никола Влашич (23%), замкнул тройку лидеров – Игорь Акинфеев (18%).
Зайнутдинов принял участие во всех 3 играх ЦСКА в сентябре – со «Спартаком» (3:1), «Уфой» (1:0) и «Локомотивом» (0:1), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
Свой дебютный мяч в составе «армейцев» 22-летний хавбек забил в 10-м туре в выездной игре с «Уралом» (2:0), состоявшейся 3 октября.
Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» за € 2 млн. Действующий контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до 2025 года.
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