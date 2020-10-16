Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Партизан» — «Црвена Звезда»

18 октября Okko Спорт эксклюзивно покажет в России «Вечное дерби» – матч белградских клубов «Партизан» и «Црвена Звезда». Легендарное для всех ценителей футбола противостояние сербских команд будет доступно для подписчиков Okko Спорт без дополнительной платы.



Пользователи, у которых нет подписки Okko Спорт, могут воспользоваться специальным предложением и приобрести доступ на 7 дней всего за 1 рубль.



Трансляция начнётся в 18:00 по московскому времени. Комментировать матч «Партизан» – «Црвена Звезда» будет Владимир Стогниенко, шеф-редактор Okko Спорт.



«В Okko Спорт живёт страсть к красивому футболу, поэтому мы стремимся показать болельщикам по-настоящему яркие игры. На этой неделе наших подписчиков ждёт приятный сюрприз – помимо 5-го тура английской Премьер-лиги и матчей MLS они смогут увидеть главное сражение в сербском футболе – игру «Партизана» с «Црвеной Звездой». Оставайтесь с Okko Спорт – футбольный сезон становится всё жарче!» — сказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.



Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем английской Премьер-лиги, MLS и отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.