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Андрей Тихонов возглавил «Астану»

Андрей Тихонов возглавил «Астану»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов стал наставником «Астаны». Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Подробности контракта со специалистом не уточняются. О том, что Тихонов близок к назначению на пост, «Чемпионат» сообщал накануне, 15 октября.

В бытность футболистом Тихонов защищал цвета «Астаны», на тот момент называвшейся «Локомотив», в 2009 году. Большую часть карьеры игрока Андрей провёл в московском «Спартаке». Также выступал за «Крылья Советов» и «Химки».

Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

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