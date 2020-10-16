«Наша красно-белая легенда». «Спартак» поздравил Андрея Тихонова

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» поздравил с днём рождения бывшего футболиста клуба Андрея Тихонова. Сегодня, 16 октября, легенде красно-белых исполняется 50 лет.
«Андрею Тихонову – 50! Он был и остаётся кумиром миллионов болельщиков, которые полюбили его за яркий футбол, дух победителя и безупречную репутацию за пределами поля. С юбилеем, наша красно-белая легенда!» — говорится в сообщении.
Большую часть футбольной карьеры Тихонов провёл в «Спартаке», за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также Андрей выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провёл 29 матчей и забил один гол.
В 2016 году Тихонов был назначен главным тренером «Енисея», а в 2017-м стал наставником «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.
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