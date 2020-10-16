Семак: со «Спартаком» и Тедеско нормальные отношения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении к «Спартаку» и рулевому красно-белых Доменико Тедеско.



«Очень много ситуаций, которые настолько раздуты, что иногда диву даёшься. Это дело руководителей — пикироваться какими-то словами или фразами. Наше дело — работать. Я говорил и команде, и игрокам, что мы с уважением относимся ко всем соперникам. С тем же «Спартаком» — абсолютно нормальные отношения. И с Тедеско, игра закончилась — никаких оскорблений.

Бывает, конечно, у игроков выскакивают какие-то слова в пылу эмоций, кто-то что-то сказал, ответил, парировал. Но это часть шоу. Глобально у нас нет ни перед кем никаких обид. Есть уважение к людям, которые занимаются и которые зарабатывают тем же трудом хлеб, каким и мы», — цитирует Семака «Фонтанка».