Кевин Де Брёйне пропустит матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне не примет участие в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом».



«Не думаю, что он выбыл надолго. Рассчитываю, что Кевин выйдет на поле в следующих матчах. Не могу точно сказать, сколько он пропустит, я этого не знаю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Напомним, ранее Де Брёне досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы. Полузащитник пропустил матча группового этапа Лиги наций со сборной Исландии (2:1).



Матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало встречи — в 19:30 мск.

Кевин Де Брёйне покинул расположение сборной Бельгии