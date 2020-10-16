Кевин Де Брёйне пропустит матч с «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне не примет участие в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом».
«Не думаю, что он выбыл надолго. Рассчитываю, что Кевин выйдет на поле в следующих матчах. Не могу точно сказать, сколько он пропустит, я этого не знаю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, ранее Де Брёне досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы. Полузащитник пропустил матча группового этапа Лиги наций со сборной Исландии (2:1).
Матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало встречи — в 19:30 мск.
Кевин Де Брёйне покинул расположение сборной Бельгии
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