Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер «Рубина» вошёл в тренерский штаб Андрея Тихонова в «Астане»

Экс-тренер «Рубина» вошёл в тренерский штаб Андрея Тихонова в «Астане»
Футбол / Прочие турниры 0

В тренерский штаб Андрея Тихонова, который накануне возглавил «Астану», вошёл российский специалист Владимир Ежуров, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер долгое время работал в системе казанского «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских «Семурге» и «Металлурге», белорусской «Белшине», российских «Балтике», «Енисее» и «Крыльях Советов».
В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым.

Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

Андрей Тихонов возглавил «Астану»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020