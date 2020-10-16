Экс-тренер «Рубина» вошёл в тренерский штаб Андрея Тихонова в «Астане»

В тренерский штаб Андрея Тихонова, который накануне возглавил «Астану», вошёл российский специалист Владимир Ежуров, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер долгое время работал в системе казанского «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских «Семурге» и «Металлурге», белорусской «Белшине», российских «Балтике», «Енисее» и «Крыльях Советов».

В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым.

Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.