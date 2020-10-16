5 тысяч зрителей смогут присутствовать на матче «Ренн» — «Краснодар»

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» смогут посетить 5 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт французского клуба.

«Как ответственное лицо и приверженец борьбы с COVID-19, «Ренн» будет внедрять усиленные меры и рассчитывать на образцовое поведение общественности. С уважением соблюдайте социальное дистанцирование, меры предосторожности и все инструкции, рекомендованные органами здравоохранения», — говорится в заявлении клуба.

Французскому клубу предстоит также сыграть в нынешнем сезоне Лиги чемпионов с лондонским «Челси» и испанской «Севильей». Матч с «Краснодаром» пройдёт 20 октября, начало — в 22:00 мск.

«Ренн» набрал 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.