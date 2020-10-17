«Кристал Пэлас» объявил о переходе вратаря «Сток Сити» Джека Батлэнда

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд продолжит карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт лондонской команды. Голкипер подписал с клубом трёхлетний контракт.

Сообщалось, что наставник команды Рой Ходжсон готов дать шанс Батлэнду сразиться за место в основе «орлов» с Винсенте Гуайта после того, как 27-летний голкипер вступил в конфликт с руководством «Сток Сити».



В 2012 году Ходжсон доверился Батлэнду и позволил провести дебютный матч за сборную Англии. С тех пор он провёл в общей сложности 9 матчей за сборную, но не выступал на международной арене в течение последних двух лет, а его место занял Джордан Пикфорд. В этом сезоне он потерял место и в основе «Сток Сити».



Напомним, что 16 октября закрылось окно внутренних переходов из низших дивизионов Англии в Премьер-лигу.