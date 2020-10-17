«Ливерпуль» готов поспорить с «Реалом» за Килиана Мбаппе

«Ливерпуль» всё еще проявляет интерес к французскому нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, информирует AS.

Ранее сообщалось, что парижане предложили соотечественнику зарплату € 30 млн в год, однако форвард не планирует оставаться в «ПСЖ». Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал». Тем не менее «Ливерпуль» не собирается сдаваться и готов побороться за футболиста. В услугах французского форварда заинтересован наставник клуба Юрген Клопп.

Контракт Мбаппе с парижским клубом истечёт летом 2022 года.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (17 — в основном составе), в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач.