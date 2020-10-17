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Александр Соболев: после дебюта за сборную России больше расстроился, чем радовался

Александр Соболев: после дебюта за сборную России больше расстроился, чем радовался
Футбол / Сборная России 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от дебютного выхода на поле и забитого гола за сборную России.

«Если честно, никаких эмоций после гола вообще не было, потому что проигрывали к 90-й минуте. Ничего не значащий гол, эмоции были смешанные. Если бы сравнял счёт или это был бы победный гол, тогда да. А так, больше расстроился после матча, чем радовался.

О чём говорили с Джорданом после матча со Швецией? Ничего такого, просто пожелали друг другу удачи, посмеялись немного. Все говорят, что мы плохо играли, но мы взяли два очка в Лиге наций и остаёмся на первом месте в таблице. Ещё два матча, поэтому всё впереди. Уверен, мы выйдем из группы.

Получил карточку FIFA 21? Да, нужно поработать над показателем передач, а то всего 58 или 56. Доволен ли карточкой? В целом да, это моя первая карточка. Для первого раза сойдёт", — сказал Соболев в интервью пресс-службе клуба.

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