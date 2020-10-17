В. Гусев: Черышев сейчас не совсем готов, хотя мог бы выполнять роль Азмуна рядом с Дзюбой

Известный телевизионный комментатор Виктор Гусев прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций УЕФА.



«Мне всегда нравится Дзюба, пусть у него не всё получается и его часто критикуют. Но ведь многое выходит! В матче с Турцией Артём здорово увёл за собой защитника, пропустив мяч под удар Антону Миранчуку. Или взять скидку Ионову во встрече с Венгрией. Дзюба настроен на борьбу. Не случайно при всей критике его признали лучшим футболистом России прошлого сезона.



Что касается Ионова, воспринимал его как замену Черышеву. Но игрок «Валенсии», видимо, сейчас не совсем готов. Хотя вообще-то он мог бы выполнять в сборной ту роль рядом с Дзюбой, которую в «Зените» играет Азмун. Тем более мы видели, как Дзюба и Черышев взаимодействовали во время чемпионата мира. Мне кажется, они могли бы составить добротный атакующий дуэт. Видно, что Дзюбе хочется сыграть, как в «Зените», со всеми своими скидками и передачами партнеру.



Ионов быстрый и активный, но ему не хватает завершения. Когда футболист направляет мяч в перекладину, мы обычно сетуем — не повезло. Но я слышал, как после матча с Венгрией Юрий Павлович Сёмин сказал: «С 14 метров нужно попадать в ворота, а не бить в перекладину. Это недостаток техники». Не говорю уже про эпизод, когда Ионов просто промазал мимо мяча», — цитирует Гусева «Команда России».

Ионов: когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Уже подумал, что он в сетке