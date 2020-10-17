«Зенит» — «Сочи»: Дзюба, Вендел и Оздоев — в запасе хозяев на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.
Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Жирков, Оздоев, Прохин, Сутормин, Мусаев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Шамкин.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
- 17 октября 2020
-
13:50
-
13:46
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:42
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:27
-
10:16
-
10:14
-
09:59
-
09:52
-
09:41
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:12
-
08:49