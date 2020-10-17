«Локомотив» — «Уфа»: Зе Луиш — в запасе, Смолов — в основе хозяев на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Уфа».
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Сухорученко, Чёрный, Сильянов, Мухин, Камано, Титков, Рыбчинский, Иосифов, Лисакович, Зе Луиш.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Фольмер, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Москва).
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