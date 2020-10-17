Клопп — о ничьей с «Эвертоном»: лучший выездной матч «Ливерпуля» под моим руководством

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).



«Очень понравилась встреча. Лучший выездной матч, который „Ливерпуль“ проводил с тех пор, как я стал тренером этого клуба. Мы доминировали на поле. Что касается отмены гола Хендерсона, то не знаю, где находится линия, по которой был определён офсайд.



Да, мы должны были выиграть матч. Парни провели невероятную встречу. Против сильной команды действовали качественно и уверенно. Было абсолютно исключительное доминирование с первой секунды матча. Игра была блестящей, но мы получили одно очко. Такова ситуация», — приводит слова Клоппа BT Sport.

«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.