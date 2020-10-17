Семак: надеемся, у Ловрена хватит сил на «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник питерцев и сборной Хорватии Деян Ловрен отыграл весь матч с «Сочи» (3:1).

«Надеемся, у Ловрена хватит сил на „Брюгге“. На тех позициях, которые как-то могли заменить, мы это сделали. Что касается позиции центрального защитника на данный момент, то взяли Чистякова, но он практически не тренировался. Поставить его сегодня было бы очень сложно. Что касается Прохина, возможно, если бы результат был другим, мы бы дали Деяну возможность отдохнуть. Но, к сожалению, матч складывался так, что он был нужен нам на поле. Надеемся, восстановится, тем более что позиции центральных защитников не такие энергозатратные, как у футболистов центра поля", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».