Вернер: если «Челси» продолжит так много пропускать, будет трудно выигрывать трофеи

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал результат матча с «Саутгемптоном» (3:3).

«Первый тайм сыграли очень хорошо. Но непросто получать в свои ворота за 2-3 минуты до перерыва. Голова должна мыслить ясно. «Саутгемптон» оказывал на нас большое давление, они высоко нас прессинговали. Мы предоставили им слишком много возможностей. Мы должны были выиграть.



Доволен голами, но хочу выигрывать. На 50% доволен результатом, на 50% — нет. Не знаю, есть ли у нас проблемы, но в последних трех матчах мы пропустили шесть мячей. Это не то, чего хотим в процессе борьбы за титулы. В Германии всегда говорят, что защита выигрывает титулы. Если пропускать так много, будет трудно побеждать и завоёвывать титулы", — цитирует Вернера BBC.