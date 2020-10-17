Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче Серии А с «Интером»

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Интера», однако нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сумел его реализовать. Через несколько секунд шведский форвард исправил ошибку и открыл счёт в матче. Через 3 минуты Ибрагимович оформил дубль. На 29-й минуте нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сократил отставание хозяев в счёте.
«Милан» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (7) — на 6-м месте. В тройку лидеров входят «Аталанта» (9) и «Наполи» (8). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Ромой», а «Интер» проведёт матч с «Дженоа».
- 17 октября 2020
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