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Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче Серии А с «Интером»

Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче Серии А с «Интером»
Футбол / Италия 0

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Интера», однако нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сумел его реализовать. Через несколько секунд шведский форвард исправил ошибку и открыл счёт в матче. Через 3 минуты Ибрагимович оформил дубль. На 29-й минуте нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сократил отставание хозяев в счёте.

«Милан» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (7) — на 6-м месте. В тройку лидеров входят «Аталанта» (9) и «Наполи» (8). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Ромой», а «Интер» проведёт матч с «Дженоа».

Италия - Серия А. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Ибрагимович – 13'   0:2 Ибрагимович – 16'   1:2 Лукаку – 29'
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